Пам'ятка для українських туристів: що варто знати про подорож через турагентство

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України опублікувало пам'ятку для туристів, з якою варто ознайомитись перед початком подорожі, організованої туроператором чи турагентом.

Про це йдеться на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

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При укладенні договору на туристичне обслуговування у міністерстві радять перевірити, щоб:

– у туроператора були чинні ліцензія та фінзабезпечення (актуальна інформація про що доступна на офіційному сайті Мінекономрозвитку у розділі "Діяльність-Туризм-Туроператорська діяльність-Ліцензійний реєстр");

– в договорі були вказані заявлені дати вильоту та прильоту;

– в договорі була вказана інформація про наявність трансферу з аеропорту до готелю в обох напрямках (у разі заявлення такої послуги);

– готель відповідав заявленій категорії і це було також вказано в договорі;

– були вказані строки відмови від туру та умови повернення коштів;

– були наявні фіскальний чек та квитанція про оплату туру;

– кожен турист мав індивідуальний страховий поліс на медичне обслуговування та від нещасного випадку.

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Також в міністерстві нагадують про необхідні речі, які варто обов'язково взяти з собою у подорож:

–копію договору на туристичне обслуговування;

– оригінал страхового полісу на медичне обслуговування та від нещасного випадку;

– контакти туроператора (турагента);

– контакти дипломатичної установи України країни, до якої Ви подорожуєте.

У разі, якщо туроператор не надав заявлені послуги за захистом порушених прав, ви маєте право звертатися із заявою до Держпродспоживслужби, надавши фото- та відеоматеріали, копію договору на туристичне обслуговування, розрахункові квитанції понесених витрат.

Якщо туроператор порушив ліцензійні умови, ви маєте право звертатися із заявою до Мінекономрозвитку, надавши документи, які підтверджують порушення.