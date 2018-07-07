Памятка для украинских туристов: что стоит знать о путешествие через турагентство

Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало памятку для туристов, с которой стоит ознакомиться перед началом поездки, организованной туроператором или турагентом.

Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

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При заключении договора на туристическое обслуживание в министерстве советуют проверить, чтобы:

– у туроператора были действующие лицензия и финобеспечение (актуальная информация доступна на официальном сайте Минэкономразвития в разделе "Деятельность-Туризм-Туроператорская деятельность-Лицензионный реестр");

– в договоре были указаны заявленные даты вылета и прилета;

– в договоре была указана информация о наличие трансфера из аэропорта до отеля в обоих направлениях (в случае заявления такой услуги);

– отель соответствовал заявленной категории и это было также указано в договоре;

– были указаны сроки отказа от тура и условия возврата средств;

– имелись фискальный чек и квитанция об оплате тура;

– каждый турист имел индивидуальный страховой полис на медицинское обслуживание и от несчастного случая.

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Также в министерстве напоминают о необходимых вещах, которые стоит обязательно взять с собой в путешествие:

– копия договора на туристическое обслуживание;

– оригинал страхового полиса на медицинское обслуживание и от несчастного случая;

– контакты туроператора (турагента);

– контакты дипломатического учреждения Украины в стране, в которую вы путешествуете.

В случае, если туроператор не предоставил заявленные услуги, за защитой нарушенных прав вы имеете право обращаться с заявлением в Госпродпотребслужбу, предоставив фото- и видеоматериалы, копии договора на туристическое обслуживание, расчетные квитанции понесенных расходов.

Если туроператор нарушил лицензионные условия, вы имеете право обращаться с заявлением в Минэкономразвития, предоставив документы, подтверждающие нарушение.