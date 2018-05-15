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В Госдепартаменте опровергли информацию о расширении полномочий Волкера

54 Читати новину українською
Курт Волкер
Курт Волкер / politeka.net

Мандат специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера остался неизменным.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Ранее в воскресенье, 13 мая, издание сообщило о расширении мандата Волкера. Однако в ведомстве отметили, что информация о Волкере оказалась ложной.

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Курт Волкер продолжает служить в должности специального представителя в переговорном процессе по Украине и его мандат остается неизменным, 
– уточнили в Госдепе.

Кто такой Курт Волкер? Волкер является американским дипломатом, который представлял США в НАТО и был директором Института Маккейна в Аризоне. В июле 2017 госсекретарь США Рекс Тиллерсон назначил Волкера специальным представителем по Украине. Он координирует усилия Государственного департамента по урегулированию российско-украинского конфликта.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости США Война на Донбассе Курт Волкер
Источник: 24 Канал
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