В Держдепартаменті спростували інформацію про розширення повноважень Волкера

Мандат спеціального представника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера залишився незмінним.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на речника Державного департаменту США.

Раніше у неділю, 13 травня, видання сповістило про розширення мандату Волкера. Проте у відомстві зазначили, що інформація про Волкера виявилася хибно.

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Курт Волкер продовжує служити на посаді спеціального представника в переговорному процесі по Україні і його мандат залишається незмінним,

– уточнили в Держдепі.

Хто такий Курт Волкер? Волкер є американським дипломатом, який представляв США в НАТО та був Директором Інституту Маккейна в Арізоні. У липні 2017 держсекретар США Рекс Тіллерсон призначив Волкера спеціальним представником по Україні. Він координує зусилля Державного департаменту з врегулювання російсько-українського конфлікту.