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      В Госдепе США уже ждут сотрудничества с Зеленским

      2 Читати новину українською
      Госдеп США
      Госдеп США / Фото из открытых источников

      В официальном заявлении американского ведомства говорится, что Соединенные Штаты с нетерпением ожидают на работу с Владимиром Зеленским. Страна готова оказывать поддержку новоизбранному президенту Украины.

      В Госдепе США одобрили выводы предварительного доклада ОБСЕ по выборам в Украине, и отметили, что они были мирные, конкурентные, а их итог показал волю народа.

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      Соединенные Штаты приветствуют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Мы также приветствуем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии через пять лет после революции 2014 года и через пять лет после неослабевающей российской агрессии,
      – отметили в заявлении опубликованном на сайте ведомства.

      В частности, в Госдепе США выразили желание начать совместную работу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

      "Мы ждем работы с избранным президентом, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", – говорится в заявлении.

      В ведомстве отметили, что США продолжают выступать за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ.

      Мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, когда она воплощает важные реформы,
      – говорится в заявлении.

      Кроме того, Зеленский уже имел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Во время короткого разговора американский лидер заверил украинца в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

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      Теги: Парламентские выборы 2019 Владимир Зеленский Новости США Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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