В Госдепе США уже ждут сотрудничества с Зеленским

В официальном заявлении американского ведомства говорится, что Соединенные Штаты с нетерпением ожидают на работу с Владимиром Зеленским. Страна готова оказывать поддержку новоизбранному президенту Украины.

В Госдепе США одобрили выводы предварительного доклада ОБСЕ по выборам в Украине, и отметили, что они были мирные, конкурентные, а их итог показал волю народа.

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Соединенные Штаты приветствуют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Мы также приветствуем украинцев с проведением выборов, которые показывают жизнеспособность демократии через пять лет после революции 2014 года и через пять лет после неослабевающей российской агрессии,

– отметили в заявлении опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в Госдепе США выразили желание начать совместную работу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы ждем работы с избранным президентом, направленной на достижение нашими двумя народами цели безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", – говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что США продолжают выступать за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах признанных на международном уровне границ.

Мы будем продолжать поддерживать Украину в то время, когда она воплощает важные реформы,

– говорится в заявлении.

Кроме того, Зеленский уже имел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом. Во время короткого разговора американский лидер заверил украинца в том, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.