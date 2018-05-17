В Госдепе выступили с заявлением по Сирии

США в новом заявлении по Сирии напомнили об ответственности Москвы, котора обязывалась уничтожить все химоружие в Сирии.

С новым заявлением выступила пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науерт, сообщает "Укринформ".

"В течение семи долгих лет жестокость, совершенная режимом Асада и поддержана его сторонниками – Россией и Ираном, не был остановлена, так же как и грубые нарушения международного права", – отметили в США.

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Науерт добавила, что страдания, которые были причинены сирийскому народу режимом Асада и его иранскими и российскими покровителями, является отвратительным.

Россия, которая в 2013 году гарантировала миру уничтожения сирийских запасов химического оружия, несет ответственность за их дальнейшее использование,

– подчеркнула она.

Поэтому в Вашингтоне решительно осудили использование химического оружия режимом Асада и назвали это действиями не человека, а монстра.

"Мы привержены обеспечению того, чтобы все ответственные за использование химического оружия в Сирии были привлечены к ответственности. Мы не прекратим наших усилий, направленных на установление справедливости ради жертв этих отвратительных химических атак", – отметили в Госдепе.