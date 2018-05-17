У Держдепі виступили з заявою щодо Сирії

США у новій заяві щодо Сирії нагадали про відповідальність Москви, яка зобов'язувалася знищити всю хімзброю у Сирії

З новою заявою виступила речниця Державного департаменту США Хізер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

"Протягом семи довгих років жорстокість, скоєна режимом Асада й підтримана його прихильниками – Росією та Іраном, не була зупинена, так само як і грубі порушення міжнародного права", – зазначили в США.

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Науерт додала, що страждання, які були завдані сирійському народу режимом Асада та його іранськими і російськими покровителями, є огидним.

Росія, яка в 2013 році гарантувала світу знищення сирійських запасів хімічної зброї, несе відповідальність за їх подальше використання,

– наголосила вона.

Відтак у Вашингтоні рішуче засудили використання хімічної зброї режимом Асада й назвали це діями не людини, а монстра.

"Ми прихильні забезпеченню того, щоб усі відповідальні за використання хімічної зброї в Сирії були притягнуті до відповідальності. Ми не припинимо наших зусиль, спрямованих на встановлення справедливості заради жертв цих огидних хімічних атак", – наголосили в Держдепі.