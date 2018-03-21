В Госдуме отреагировали на решение Украины разорвать программу сотрудничества с Россией

Украина свернула программу экономического сотрудничества с Россией. В РФ считают, что таким образом, официальный Киев заинтересован во враждебных отношениях с Москвой.

21 марта Кабинет Министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства.

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Как пишут "РИА Новости", первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин убежден, что такие действия Украины только во вред.

Организовали все то, что произошло в 2014 году, а до этого выдвинули программу Восточного партнерства исключительно для того, чтобы отколоть весомые "куски" совместного евразийского пространства от России, от ее инициатив по интеграции,

– считает депутат.

Что такое программа экономического сотрудничества? Документ, отражающий совокупность согласованных взглядов России и Украины на перспективы их долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в экономической сфере как равноправных независимых государств-партнеров. В программе рассматривались цели и средства развития российско-украинского экономического сотрудничества, его основные направления и приоритетные отрасли, а также ожидаемые результаты.



7 июня 2011 в то время премьер-министры России Владимир Путин и Украины Николай Азаров подписали программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.