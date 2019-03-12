В Госдуме пригрозили, что неядерные страны станут целями для ударов России

Россия будет рассматривать неядерные государства как цели для своих ударов, если они примут участие в учениях с тактическим ядерным оружием вместе с США.

НАТО наращивает военное присутствие у российских границ, утверждает председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщает российский "Интерфакс".

Читайте также: В Германии озвучили еще одну причину ракетного конфликта между США и Россией

Российскому политику не нравится "участие тактической авиации неядерных государств в мероприятиях ядерной миссии".

Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках так называемой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки. Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные,

– сказал он.

Шаманов заявил, что неядерные страны станут целями для первоочередных ударов, и "они это должны осознавать".

Кроме того, в Госдуме уверены, что в рамках "Плана действий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" альянс продолжает усиливаться вблизи границ России.

А еще – учения НАТО в Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей якобы "имеют явно выраженную антироссийскую направленность".

Отметим, Президент Украины Петр Порошенко 6 марта подписал законопроект, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году.

Почему ситуация с ядерным оружием беспокойная? Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.



Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.



США 2 февраля официально уведомили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

Отметим, что угроза ядерного конфликта увеличивается не только между США и Россией. Значительно большее напряжение растет между Индией и Пакистаном – ядерными странами, которые не воевали между собой с 1971 года. Ситуация обострилась 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.



Страны, у которых до сих пор есть ядерное оружие