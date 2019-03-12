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      В Госдуме пригрозили, что неядерные страны станут целями для ударов России

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      В Госдуме заявили, что неядерные страны станут целями для ударов России
      В Госдуме заявили, что неядерные страны станут целями для ударов России / Фото из открытых источников

      Россия будет рассматривать неядерные государства как цели для своих ударов, если они примут участие в учениях с тактическим ядерным оружием вместе с США.

      НАТО наращивает военное присутствие у российских границ, утверждает председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, сообщает российский "Интерфакс".

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      Российскому политику не нравится "участие тактической авиации неядерных государств в мероприятиях ядерной миссии".

      Вы для чего, неядерные страны, свои самолеты тренируете вместе с американцами в рамках так называемой ядерной миссии? Мы не можем не учитывать такие возможности, что вы переоборудуете при определенных условиях в короткие сроки. Американцы вам еще вместо обычных боеприпасов повесят и ядерные,
      – сказал он.

      Шаманов заявил, что неядерные страны станут целями для первоочередных ударов, и "они это должны осознавать".

      Кроме того, в Госдуме уверены, что в рамках "Плана действий по повышению боевой готовности Объединенных вооруженных сил НАТО" и "Концепции передового присутствия и усиления" альянс продолжает усиливаться вблизи границ России.

      А еще – учения НАТО в Восточной Европе, акваториях Северной Атлантики, Балтийского и Черного морей якобы "имеют явно выраженную антироссийскую направленность".

      Отметим, Президент Украины Петр Порошенко 6 марта подписал законопроект, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины в 2019 году.

      Почему ситуация с ядерным оружием беспокойная? Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако та, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США 2 февраля официально уведомили Россию о приостановлении участия в договоре. Это означает, что американская сторона имеет право разрабатывать и изготавливать запрещенное соглашением вооружение. Россия заявила, что также приостанавливает участие в "Ракетном договоре" и начинает научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых видов ракет.

      Отметим, что угроза ядерного конфликта увеличивается не только между США и Россией. Значительно большее напряжение растет между Индией и Пакистаном – ядерными странами, которые не воевали между собой с 1971 года. Ситуация обострилась 26 февраля, когда Индия нанесла авиаудар по боевикам в пакистанском городе Балакот.


      Страны, у которых до сих пор есть ядерное оружие

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России НАТО Новости США Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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