У Держдумі пригрозили, що неядерні країни стануть цілями для ударів Росії

Росія розглядатиме неядерні держави як цілі для своїх ударів, якщо вони братимуть участь у навчаннях із тактичною ядерною зброєю разом із США.

НАТО нарощує військову присутність біля російських кордонів, стверджує голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляє російський "Інтерфакс".

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Російському політику не подобається участь тактичної авіації недярнених держав у "заходах ядерної місії".

Ви для чого, неядерні країни, свої літаки тренуєте разом з американцями в рамках так званої ядерної місії? Ми не можемо не враховувати такі можливості, що ви переоборудуете при певних умовах в короткі терміни. Американці вам ще замість звичайних боєприпасів повісять і ядерні,

– сказав він.

Шаманов заявив, що неядерні країни стануть цілями для першочергових ударів, і "вони це повинні усвідомлювати".

Окрім того, у Держдумі впевнені, що в межах "Плану дій щодо підвищення бойової готовності Об'єднаних збройних сил НАТО" і "Концепції передової присутності і посилення" альянс продовжує підсилюватись поблизу кордонів Росії.

А ще – навчання НАТО у Східній Європі, акваторіях Північної Атлантики, Балтійського і Чорного морів нібито "мають явно виражену антиросійську спрямованість".

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко 6 березня підписав законопроект, який який дозволяє допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України в 2019 році.

Чому ситуація із ядерною зброєю неспокійна?

Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов і Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту. Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.



Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору ще в грудні 2018 року, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання. Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Зі свого боку, Москва наполягає на тому, що пускові установки європейської системи ПРО (яка вже розміщена в Румунії і будується в Польщі) "Мк-41" в разі незначної адаптації, можуть бути використані для запуску крилатої ракети "Томагавк". Однак та, щоправда, нині у американців існує лише в морській версії.



США 2 лютого офіційно повідомили Росію про призупинення участі у договорі. Це означає, що американська сторона має право розробляти та виготовляти заборонене угодою озброєння. Росія заявила, що також призупиняє участь у "Ракетному договорі" і починає науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нових видів ракет.

Зазначимо, щагроза ядерного конфілкту розпалюється не лише між США та Роєсію. Значно більше напруга зростає між Індією та Пакистаном – ядерними країнами,які не воювали між собою з 1971 року. Ситуація загострилася 26 лютого, коли Індія завдала авіаудару по бойовиках у пакистанському місті Балакот.



Країни, у яких досі ядерна зброю