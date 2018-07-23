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В ГПУ подали ходатайство об однопартийцах Ефремова

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Олександр Ефремов
Олександр Ефремов / Фото из открытых источников

20 июля Генпрокуратура подала ходатайство о досудебном расследовании в отношении еще одного экс-нардепа "Партии регионов" Сергея Горохова и бывших чиновников Луганской области. Их подозревают в совершении правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Александром Ефремовым в 2014 году.

Об этом сообщил в понедельник, 23 июля, на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

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Он рассказал, что во время досудебного расследования собрали достаточно надлежащих и допустимых доказательств для осуществления спецрасследования в отношении народного депутата Украины VII созыва Горохова и бывших председателя Луганского областного совета Валерия Голенко, его первого заместителя Евгения Харина, Луганского городского головы Сергея Кравченко и его первого заместителя Манолиса Пилавова.

В связи с этим, Генеральной прокуратурой Украины 20.07.2018 к Печерского районному суду г.Киева подано ходатайство об осуществлении специального досудебного расследования относительно лиц, которые подозреваются в совершении в первой половине 2014 года на территории Луганской области ряда тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений совместно с председателем депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины VII созыва В. Ефремовым,
– написанно в сообщении.

В ГПУ также отметили, что подозреваемые в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины С. Горохов, В. Голенко, Е. Харин, С. Кравченко и Н. Пилавов находящихся в розыске, проведение которого поручено работникам Службы безопасности Украины.

Напомним, Александра Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в поддержке так называемой "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Теги: Новости Украины Расследования Александр Ефремов ГПУ
Источник: 24 канал
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