У ГПУ подали клопотання про однопартійців Єфремова

20 липня Генпрокуратура подала клопотання про досудове розслідування щодо ще одного екс-нардепа "Партії регіонів" Сергія Горохова та колишніх чиновників Луганської області. Їх підозрюють у вчиненні правопорушень спільно з головою депутатської фракції Олександром Єфремовим в 2014 році.

Про це в понеділок, 23 липня, на своїй сторінці у Facebook прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко.

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Він розповів, що під час досудового розслідування зібрали достатньо належних та допустимих доказів для здійснення спецрозслідування щодо народного депутата України VII скликання Горохова та колишніх голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, його першого заступника Євгена Харіна, Луганського міського голови Сергія Кравченка та його першого заступника Маноліса Пілавова.

У зв'язку з цим, Генеральною прокуратурою України 20.07.2018 до Печерського районного суду м. Києва подано клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування щодо зазначених осіб, які підозрюються у вчиненні в першій половині 2014 року на території Луганської області ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень спільно з головою депутатської фракції Партії регіонів у Верховній Раді України VII скликання О. Єфремовим,

– написанно в повідомленні.

У ГПУ також зазначили, що підозрювані у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України С. Горохов, В. Голенко, Є. Харін, С. Кравченко та М. Пілавов перебувають в розшуку, проведення якого доручено працівникам Служби безпеки України.

Нагадаємо, Олександра Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. Його підозрюють у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України, у підтримці так званої "ЛНР", а також незаконному заволодінні майном "Луганськвугілля".