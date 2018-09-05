В Греции арестовали шестерых украинцев: известна причина

Шесть граждан Украины в Греции получили различные сроки заключения по обвинению в перевозке беженцев из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает Слидство.Инфо.

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Так, приговор по 18 месяцев заключения получили двое украинцев, которые работали на прогулочных судах в Турции. Еще четверо попали за решетку на максимальные сроки.

Адвокат, которого наняла семья одного из задержанных, Димитриус Каунис рассказал, что согласно греческим законам украинцы получают 10-15 лет тюрьмы за каждого беженца на борту.

Именно поэтому сроки могут достигать и несколько сотен лет заключения. По греческим законам, в таком случае за решеткой оставляют на 25 лет. Срок могут уменьшить, если заключенные посещают школы при тюрьмах,

– пояснил он.

Суды над шестью украинцами состоялись 4 сентября в греческом городе Каламата. Греческая полиция ранее задержала за перевозку беженцев три судна, на которых украинцы были членами экипажа.

Жена одного из заключенных, которая была на заседании суда, рассказала, что ее мужа задержали 17 декабря 2017 года. Работу он нашел по объявлению в интернете.

По словам жены, ему предложили работать матросом на прогулочной яхте в Турции. Уже через две недели его и другого украинца-члена экипажа яхты заставили перевозить беженцев из Ирака в Италию.

Мужчине и его напарнику греческий суд приговорил 18 месяцев за решеткой.

Еще четверо украинцев, члены экипажей других яхт, получили максимальные сроки. Издание сообщает, что их приговоры достигают 25 и более лет.

Напомним, ранее в Италии двух граждан Украины арестовали за перевозку афганских мигрантов.