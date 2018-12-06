В Греции на митинге подростки забросали полицию коктейлями Молотова: фото и видео

Полиция Афин задержала 10 человек после столкновений с правоохранителями во время митинга, посвященному 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции.

Об этом сообщает Еkathimerini.

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У стен греческого парламента сотни учеников средних школ устроили марш, посвященный 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции. Во время митинга несколько десятков протестующих начали бросать коктейли Молотова, брусчатку и камни у офицеров, сопровождавших ежегодное событие.



Многие люди пришли на марш, посвященный 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции

Протестующие бросали коктейли Молотова в офицеров

Кроме того, во время марша в северном портовом городе Салоники подобные случаи тоже имели место, однако сообщений об арестах не было.

Смотрите видео: как в Греции на митинге подростки забросали полицию коктейлями Молотова