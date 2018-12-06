18:50
6 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Жертва моды Валя Петренко. Камчатка вернулась в СССР
      Вєсті Кремля
      22:38, 5 декабря
      Вести. UA. Возрождение друга страусов. Луценко два годика
      Вєсті.UA
      21:44, 4 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Греции на митинге подростки забросали полицию коктейлями Молотова: фото и видео

      50 Читати новину українською
      В Греции во время митинга подростки бросались коктейлями Молотова в офицеров
      В Греции во время митинга подростки бросались коктейлями Молотова в офицеров / Фото из открытых источников

      Полиция Афин задержала 10 человек после столкновений с правоохранителями во время митинга, посвященному 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции.

      Об этом сообщает Еkathimerini.

      Читайте также: Протесты во Франции: правительство окончательно пошло на уступки "желтым жилетам"

      У стен греческого парламента сотни учеников средних школ устроили марш, посвященный 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции. Во время митинга несколько десятков протестующих начали бросать коктейли Молотова, брусчатку и камни у офицеров, сопровождавших ежегодное событие.

      греція протести марш
      Многие люди пришли на марш, посвященный 10-летию убийства 15-летнего подростка сотрудником полиции

      марш греція

      Протестующие бросали коктейли Молотова в офицеров

      Кроме того, во время марша в северном портовом городе Салоники подобные случаи тоже имели место, однако сообщений об арестах не было.

      Смотрите видео: как в Греции на митинге подростки забросали полицию коктейлями Молотова

       

      Теги: Полиция Греция протесты
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      сегодня , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 202627
      Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      сегодня , 17:27 Горе-"Укрзалізниця": у чому проблема національного перевізника
      Артем Овдієнко 392
      Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      сегодня , 16:15 Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины
      Анастасія Кримова 3540
      День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      сегодня , 15:10 День Збройних сил України: коротко про найголовнішу гордість нашої армії
      Євгенія Мазур 1921
      "Скромні" володіння несвятих отців
      сегодня , 15:00 "Скромні" володіння несвятих отців
      Дмитро Снєгирьов 2022
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Страна-сосед Украины заявила об увеличении расходов на оборону
       21 мая 2017 , 20:12
      Выдающиеся политики о Маргарет Тэтчер
       8 апреля 2013 , 20:30 2
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук