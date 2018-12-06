У Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова: фото та відео
Поліція Афін затримала 10 осіб після зіткнень з правоохоронцями під час мітингу, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції.
Про це повідомляє Еkathimerini.
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Біля стін грецького парламенту сотні учнів середніх шкіл влаштували марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції. Під час мітингу кілька десятків протестувальників почали кидати коктейлі Молотова, бруківку та каміння у офіцерів, котрі супроводжували щорічну подію.
Багато людей прийшли на марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції
Протестуючі кидали коктейлі Молотова у офіцерів
Крім того, під час маршу в північному портовому місті Салоніки подібні випадки теж мали місце, однак повідомлень про арешти не було.
Дивіться відео як у Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова