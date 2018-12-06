19:04
6 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Жертва моди Валя Петренко. Камчатка повернулась в СРСР
      Вєсті Кремля
      22:35, 5 грудня
      Вєсті. UA. Медведчук подався у шоу-бізнес. Послідовник Хрущова
      Вєсті.UA
      12:50, сьогодні
      Як у боротьбі за санаторій "Червоні зорі" зійшлися завзяті одеські схемщики та затяті комуністи
      ЦРУ
      09:01, 5 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      У Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова: фото та відео

      350 Читать новость на русском
      У Греції під час мітингу підлітки кидалися коктейлями Молотова в офіцерів
      У Греції під час мітингу підлітки кидалися коктейлями Молотова в офіцерів / Фото з відкритих джерел

      Поліція Афін затримала 10 осіб після зіткнень з правоохоронцями під час мітингу, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції.

      Про це повідомляє Еkathimerini.

      Читайте також: Протести у Франції: уряд остаточно пішов на поступки "жовтим жилетам"

      Біля стін грецького парламенту сотні учнів середніх шкіл влаштували марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції. Під час мітингу кілька десятків протестувальників почали кидати коктейлі Молотова, бруківку та каміння у офіцерів, котрі супроводжували щорічну подію.

      греція протести марш
      Багато людей прийшли на марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції

      марш греція
      Протестуючі кидали коктейлі Молотова у офіцерів

      Крім того, під час маршу в північному портовому місті Салоніки подібні випадки теж мали місце, однак повідомлень про арешти не було.

      Дивіться відео як у Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова

       

      Теги: Поліція протести Греція
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Підсумок тижня: Янукович підписав закон про референдум
       2 грудня 2012 , 21:10
      В Індії зафіксували аномальну спеку, є жертви
       25 травня 2015 , 21:43
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук