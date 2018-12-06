У Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова: фото та відео

Поліція Афін затримала 10 осіб після зіткнень з правоохоронцями під час мітингу, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції.

Про це повідомляє Еkathimerini.

Читайте також: Протести у Франції: уряд остаточно пішов на поступки "жовтим жилетам"

Біля стін грецького парламенту сотні учнів середніх шкіл влаштували марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції. Під час мітингу кілька десятків протестувальників почали кидати коктейлі Молотова, бруківку та каміння у офіцерів, котрі супроводжували щорічну подію.



Багато людей прийшли на марш, який присвячений 10-річчю вбивства 15-річного підлітка співробітником поліції



Протестуючі кидали коктейлі Молотова у офіцерів

Крім того, під час маршу в північному портовому місті Салоніки подібні випадки теж мали місце, однак повідомлень про арешти не було.

Дивіться відео як у Греції на мітингу підлітки закидали поліцію коктейлями Молотова