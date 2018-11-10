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      В Греции обрушился мост: фото и видео разрушений

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      В Греции обрушился мост
      В Греции обрушился мост / Kathimerini.gr

      В пятницу, 9 ноября, на северо-востоке Греции в городе Кавади частично обрушился автомобильный мост.

      Об этом сообщает ERT.

      Отметим, что в момент обвала по мосту проезжал восьмиколесный автокран весом 50 тонн и легковое авто. В результате инцидента водители не пострадали, однако их машины получили повреждения.

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      Kathimerini уточняет, что рухнули несколько плит моста общей длиной около 15 метров.

      Технические службы муниципалитета отметили, что этот участок моста не рассчитан на вес проезжавшего крана.

      Греція обвалився міст
      Фото обрушившегося греческого моста

      Греція обвал міст
      После обвала мост почти разорвался на две части

       

      Теги: Чрезвычайное происшествие Транспорт Греция
      Источник: 24 Канал
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