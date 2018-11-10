В Греции обрушился мост: фото и видео разрушений

В пятницу, 9 ноября, на северо-востоке Греции в городе Кавади частично обрушился автомобильный мост.

Об этом сообщает ERT.

Отметим, что в момент обвала по мосту проезжал восьмиколесный автокран весом 50 тонн и легковое авто. В результате инцидента водители не пострадали, однако их машины получили повреждения.

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Kathimerini уточняет, что рухнули несколько плит моста общей длиной около 15 метров.

Технические службы муниципалитета отметили, что этот участок моста не рассчитан на вес проезжавшего крана.



Фото обрушившегося греческого моста