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      В России обвалился мост: есть погибшие и травмированные

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      В России обвалился мост
      В России обвалился мост / Фото из свободных источников

      В районе Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе России произошло обрушение моста.

      Об этом сообщает "РИА-Новости", со ссылкой на МЧС страны.

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      "В 35 километрах от Нефтеюганска обрушился мост, который находится на реконструкции, пострадали восемь человек", – говорится в сообщении.

      Отмечается, что погибли два человека, еще семеро пострадали.

      Как рассказал представитель оперативного штаба, и пострадавшие и погибшие – рабочие "Мостоотряда". По его словам, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние шести рабочих – средней степени тяжести.


      Падение моста в России

      Источник: 24 Канал
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