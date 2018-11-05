В России обвалился мост: есть погибшие и травмированные
В районе Нефтеюганска в Ханты-Мансийском автономном округе России произошло обрушение моста.
Об этом сообщает "РИА-Новости", со ссылкой на МЧС страны.
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"В 35 километрах от Нефтеюганска обрушился мост, который находится на реконструкции, пострадали восемь человек", – говорится в сообщении.
Отмечается, что погибли два человека, еще семеро пострадали.
Как рассказал представитель оперативного штаба, и пострадавшие и погибшие – рабочие "Мостоотряда". По его словам, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние шести рабочих – средней степени тяжести.
Падение моста в России
Источник: 24 Канал
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