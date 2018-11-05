У Росії обвалився міст: є загиблі і травмовані
У районі Нафтоюганська у Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії сталося обвалення мосту.
Про це повідомляє "РИА-Новости", з посиланням на МНС країни.
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"У 35 кілометрах від Нафтоюганська обрушився міст, який знаходиться на реконструкції, постраждали вісім осіб", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загинули двоє людей, ще семеро постраждали.
Як розповів представник оперативного штабу на, і постраждалі і загиблі – робітники "Мостозагону". За його словами, один з госпіталізованих перебуває у важкому стані, стан шести робочих - середнього ступеня тяжкості.
Падіння мостув Росії
Джерело: 24 Канал
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