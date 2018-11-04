В Сицилії через жахливі зливи загинули 10 осіб: фото та відео негоди

Італійський острів Сицилія накрила негода, від масштабних повеней там уже загинули 10 людей.

Про це повідомило видання Repubblica.

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Через проливні дощі у Палермо вийшла з берегів одна із річок. І затопила будинок, в якому жило 12 людей, зокрема, жінки та зовсім маленькі діти. Врятуватися вдалося лише трьом.



Сицилія

Одного чоловіка смертельна повінь застала в автівці. Машину раптово затопило водою, а тому він не зміг вибратися.



Негода в Італії

Синоптики прогнозують, що негода там протримається щонайменше до понеділка, 5 листопада.

Дивіться відео наслідків негоди в місті Сицилія: