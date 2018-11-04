В Сицилії через жахливі зливи загинули 10 осіб: фото та відео негоди
Італійський острів Сицилія накрила негода, від масштабних повеней там уже загинули 10 людей.
Про це повідомило видання Repubblica.
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Через проливні дощі у Палермо вийшла з берегів одна із річок. І затопила будинок, в якому жило 12 людей, зокрема, жінки та зовсім маленькі діти. Врятуватися вдалося лише трьом.
Сицилія
Одного чоловіка смертельна повінь застала в автівці. Машину раптово затопило водою, а тому він не зміг вибратися.
Негода в Італії
Синоптики прогнозують, що негода там протримається щонайменше до понеділка, 5 листопада.
Дивіться відео наслідків негоди в місті Сицилія:
Джерело: 24 Канал
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