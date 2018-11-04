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      В Сицилії через жахливі зливи загинули 10 осіб: фото та відео негоди

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      В Сицилії через потужні зливи загинули 10 осіб
      В Сицилії через потужні зливи загинули 10 осіб / EPA

      Італійський острів Сицилія накрила негода, від масштабних повеней там уже загинули 10 людей.

      Про це повідомило видання Repubblica.

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      Через проливні дощі у Палермо вийшла з берегів одна із річок. І затопила будинок, в якому жило 12 людей, зокрема, жінки та зовсім маленькі діти. Врятуватися вдалося лише трьом.

      сицилія
      Сицилія

      Одного чоловіка смертельна повінь застала в автівці. Машину раптово затопило водою, а тому він не зміг вибратися.

      сицилія
      Негода в Італії

      Синоптики прогнозують, що негода там протримається щонайменше до понеділка, 5 листопада.

      Дивіться відео наслідків негоди в місті Сицилія:

       

      Теги: Жертви Стихійні лиха Надзвичайні ситуації
      Джерело: 24 Канал
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