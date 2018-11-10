У Греції обвалився міст: фото і відео руйнувань

У п’ятницю, 9 листопада, на північному сході Греції у місті Кавада частково обвалився автомобільний міст.

Про це повідомляє ERT.

Зазначимо, що у момент обвалу мостом саме проїжджав восьмиколісний автокран вагою 50 тонн і легкове авто. Внаслідок інциденту водії не постраждали, проте їхні машини зазнали пошкоджень.

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Kathimerini уточнює, що обвалилися кілька плит мосту загальною довжиною близько 15 метрів.

Технічні служби муніципалітету наголосили, що ця ділянка мосту не розрахована на вагу крана, що проїжджав ним.



Фото обваленого грецького мосту