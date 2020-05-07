17:14
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ

      В Греции придумали чем заменить самолеты для туристов после окончания карантина

      - Читати новину українською
      В Греції туристів будуть перевозити паромами
      В Греції туристів будуть перевозити паромами / Bloomberg

      Власти Греции размышляют о начале туристического сезона. Однако в стране есть проблема из-за отмены авиасообщения.

      Учитывая, что большинство туристических мест Греции расположено на островах, то министерство туризма имело определенные хлопоты. Однако выход из этой ситуации, кажется, найден, сообщает Bloomberg.

      К слову Туристический сезон в Турции летом 2020 года: как будут работать отели и пляжи

      Министр судоходства Греции Яннис Плакиотакис предложил использовать паромы вместо самолетов для туристов. Причина в том, что в ЕС пока нет единого протокола деятельности авиакомпаний во время пандемии коронавируса. Однако в Греции действует протокол для паромов для защиты пассажиров и членов экипажа.

      Однако он добавил, что доля туризма не только в Греции, но и в Европе зависит от того, как будут действовать в авиакомпании.

      Важно! По состоянию на 7 мая в Греции зафиксировано 2 663 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 147 человек, 1 374 человека выздоровел.

      симптоми коронавірусу

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости политики Коронавирус COVID-19 Греция Отдых
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      сегодня , 16:30 Российский спецназ, Шарий, Онуфрий: что не так с Усиком и Ломаченко
      Юрій Семенюк
      Россия не хочет: возможна ли перезагрузка переговоров по Донбассу
      сегодня , 15:51 Россия не хочет: возможна ли перезагрузка переговоров по Донбассу
      Інна Жолобович
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года