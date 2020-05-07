В Греции придумали чем заменить самолеты для туристов после окончания карантина

Власти Греции размышляют о начале туристического сезона. Однако в стране есть проблема из-за отмены авиасообщения.

Учитывая, что большинство туристических мест Греции расположено на островах, то министерство туризма имело определенные хлопоты. Однако выход из этой ситуации, кажется, найден, сообщает Bloomberg.

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Министр судоходства Греции Яннис Плакиотакис предложил использовать паромы вместо самолетов для туристов. Причина в том, что в ЕС пока нет единого протокола деятельности авиакомпаний во время пандемии коронавируса. Однако в Греции действует протокол для паромов для защиты пассажиров и членов экипажа.

Однако он добавил, что доля туризма не только в Греции, но и в Европе зависит от того, как будут действовать в авиакомпании.

Важно! По состоянию на 7 мая в Греции зафиксировано 2 663 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 147 человек, 1 374 человека выздоровел.