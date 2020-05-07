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      У Греції придумали, чим замінити літаки для туристів після закінчення карантину

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      В Греції туристів будуть перевозити поромами
      В Греції туристів будуть перевозити поромами / Bloomberg

      Влада Греції роздумує про початок туристичного сезону. Однак в країні є проблема через скасування авіасполучення.

      Зважаючи, що більшість туристичних місць Греції розташовані на островах, то міністерство туризму мало певний клопіт. Однак вихід з цієї ситуації, здається, знайдено, повідомляє Bloomberg.

      До слова Туристичний сезон в Туреччині влітку 2020 року: як працюватимуть готелі та пляжі

      Міністр судноплавства Греції Янніс Плакіотакіс запропонував використовувати пороми замість літаків для туристів. Причина в тому, що в ЄС поки немає єдиного протоколу діяльності авіакомпаній під час пандемії коронавірусу. Натомість в Греції діє протокол для поромів для захисту пасажирів та членів екіпажу.

      Однак він додав, що доля туризму не тільки в Греції, але й у свій Європі залежить від того, як будуть діяти авіакомпанії.

      Важливо! Станом на 7 травня в Греції зафіксовано 2663 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 147 людей, 1374 осіб одужало.

      симптоми коронавірусу

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Греція Відпочинок
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