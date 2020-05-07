У Греції придумали, чим замінити літаки для туристів після закінчення карантину

Влада Греції роздумує про початок туристичного сезону. Однак в країні є проблема через скасування авіасполучення.

Зважаючи, що більшість туристичних місць Греції розташовані на островах, то міністерство туризму мало певний клопіт. Однак вихід з цієї ситуації, здається, знайдено, повідомляє Bloomberg.

До слова Туристичний сезон в Туреччині влітку 2020 року: як працюватимуть готелі та пляжі

Міністр судноплавства Греції Янніс Плакіотакіс запропонував використовувати пороми замість літаків для туристів. Причина в тому, що в ЄС поки немає єдиного протоколу діяльності авіакомпаній під час пандемії коронавірусу. Натомість в Греції діє протокол для поромів для захисту пасажирів та членів екіпажу.

Однак він додав, що доля туризму не тільки в Греції, але й у свій Європі залежить від того, як будуть діяти авіакомпанії.

Важливо! Станом на 7 травня в Греції зафіксовано 2663 випадків зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 147 людей, 1374 осіб одужало.