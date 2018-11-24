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      В Греции уборщицу приговорили к 10 годам из-за лжи

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      В Греции женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за преувеличение информации о ее обучении в школе
      В Греции женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за преувеличение информации о ее обучении в школе / korrespondent.net

      В Греции женщину приговорили к 10 годам лишения свободы за преувеличение информации о ее обучении в школе. Теперь решение суда первой инстанции рассмотрит Верховный суд Греции.

      Об этом сообщает ВВС.

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      53-летняя женщина работала уборщицей в детском саду в течение 15 лет. Она подделала сертификат об окончании школы. Женщина проучилась всего пять лет начальной школы, а в сертификате отметила, что шесть. Несоответствие записей об образовании было обнаружено во время проверки в 2014 году. Тогда региональный суд приговорил ее к 10 годам по обвинению в обмане общественности.

      Дело вызвало большой скандал в Греции.

      Это решение не просто бесчеловечное, это еще один очень показательный признак постоянных патогенных процессов в системе уголовного правосудия,
      – говорится в заявлении Греческой лиги по правам человека.

      На следующей неделе старший прокурор Верховного суда должен изучить юридические аргументы суда первой инстанции.

      Теги: Образование Греция
      Источник: 24 Канал
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