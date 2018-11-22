В США осудили "горе-кавалера", который убегал с свиданий с женщинами

В Лон-Анджелесе в США осудили мужчину на 120 суток тюрьмы, известного под прозвищем "поел и убежал". Причиной стало то, что он приглашал женщин в рестораны и не оплачивал счета.

Об этом сообщил CBS.

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Прокуроры заявили, что с мая 2016 года по апрель 2018 года 45-летний Пол Гонзалес обманул по меньшей мере 10 женщин на более чем 950 долларов. Мужчина приглашал на свидание женщин в различные рестораны города, ужинал, а потом уходил, не заплатив. Именно поэтому Полу дали прозвище "поел и убежал".



45-летний Пол Гонзалес не оплачивал счета в ресторане, суд в США приговорил его/ Источник: CBS

Женщины вынуждены были оплатить счета вместо "горе-кавалера". Интересно, что мужчина заказывал всегда дорогие блюда. Одна из жертв, которая не назвала своего имени, пошутила о новом питании Гонзалеса в тюрьме.

Ему уже не нужно будет беспокоиться о еде. Он будет получать питание строго трижды в день,

– сказала женщина.

В первоисточнике сказано, что кроме 120 суток в тюрьме, Пол Гонзалес получил три года условно по решению суда округа Лос-Анджелес. Более того, ему запретили пользоваться приложениями и веб-сайтами для знакомств.