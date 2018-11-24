У Греції прибиральницю засудили до 10 років через брехню
У Греції жінку засудили до 10 років позбавлення волі за перебільшення інформації про її навчання в школі. Тепер рішення суду першої інстанції розгляне Верховний суд Греції.
Про це повідомляє ВВС.
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53-річна жінка працювала прибиральницею в дитячому садку протягом 15 років. Вона підробила сертифікат про закінчення школи. Жінка провчилася всього п'ять років початкової школи, а в сертифікаті зазначила, що шість. Невідповідність записів щодо освіти було виявлено під час перевірки в 2014 році. Тоді регіональний суд засудив її до 10 років за звинуваченням в обмані громадськості.
Справа викликала неабиякий скандал у Греції.
Це рішення не просто нелюдяне, це ще одна дуже показова ознака постійних патогенних процесів у системі кримінального правосуддя, – йдеться в заяві Грецької ліги з прав людини.
Наступного тижня старший прокурор Верховного суду повинен вивчити юридичні аргументи суду першої інстанції.