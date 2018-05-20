В Греции ультраправые избили мэра города

В субботу, 19 мая, в греческом городе Салоники ультраправые избили 75-летнего мэра города Яниса Бутариса. Его госпитализировали.

Об этом сообщает ВВС.

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Инцидент произошел во время проведения в субботу мероприятий по случаю Дня Памяти, посвященного "Понтийскому геноциду" – убийству этнических греков турками во время Первой мировой и греко-турецкой войны 1914-1923 годах.

Отмечается, что во время проведения церемонии к мэру подошли примерно 10-12 человек с требованием покинуть место проведения события. Городской глава отказался, и его начали бить.

После избиения у него травмированы голова, спина и ноги.

Мэр Салоник известен своей откровенной антинационалистической позицией. На выборах его поддерживали левые партии.

Яннис Бутарис – греческий предприниматель и политик, мэр города Салоники с 2011 года.