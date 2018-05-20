У Греції ультраправі побили мера міста

У суботу, 19 травня, у грецькому місті Салоніки ультраправі побили 75-річного мера міста Яніса Бутаріса. Його госпіталізовано.

Про це повідомляє ВВС.

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Інцидент стався під час проведення у суботу заходів із нагоди Дня Пам'яті, присвяченого "Понтійському геноциду" – вбивству етнічних греків турками під час Першої світової та греко-турецької війни 1914-1923 роках.

Зазначається, що під час проведення церемонії до мера підійшли приблизно 10-12 людей із вимогою залишити місце проведення події. Міський голова відмовився і його почали бити.

Після побиття у нього травмовані голова, спина і ноги,

Мер Салонік відомий своєю відвертою антинаціоналістичною позицією. На виборах його підтримували ліві партії.

Янніс Бутаріс – грецький підприємець і політик, мер міста Салоніки з 2011 року.