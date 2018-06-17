В Греции вспыхнули протесты из-за переименования Македонии

В Греции в ходе протестов по поводу «исторического соглашения» о переименовании Республики Македония, которая положила конец спору вокруг названия, длилась 27 лет, произошли столкновения между активистами и спецназом.

Об этом сообщает AFP.

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Отмечается, что в воскресенье, 17 июня, греческие протестующие вступили в столкновения со спецподразделениями полиции. В свою очередь правоохранители применили против активистов слезоточивый газ.

Медслужбы сообщили о нескольких пострадавших в ходе противостояния. В частности, за помощью к медикам обратился мужчина, который жаловался на проблемы с дыханием и женщина, получившая удар по голове камнем.

В акции протеста приняло участие около 500 демонстрантов, которые шагали по улицам размахивая флагами Греции. Целью активистов было место проведения церемонии подписания исторического соглашения о переименовании Македонии, которая проходила возле озера Преспе.

Планам протестующих помешала полиция. Людей окружили отряды спецназовцев близ села Писодери, что находится на расстоянии 25 километров от места подписания соглашения.

Правоохранители перекрыли дорогу, ведущую к озеру в то время, как спецназ начал бросать в толпу шумовые гранаты и пускать слезоточивый газ.

Смотрите видео: Столкновения греческих протестующих и полиции после переименования Македонии

Напомним, что 17 июня, Греция и Македония подписали историческое соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Подписание соглашения положит конец 27-летнему спору между двумя странами. Европейский Союз, ООН и НАТО приветствуют соглашение.