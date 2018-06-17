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У Греції спалахнули протести через перейменування Македонії

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У Греції спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією
У Греції спалахнули сутички між протестувальниками та поліцією / Скріншот

У Греції в ході протестів з приводу «історичної угоди» щодо перейменування Республіки Македонія, яка поклала край суперечці навколо назви, що тривала 27 років, відбулися сутички між активістами та спецназом.

Про це повідомляє AFP.

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Зазначається, що в неділю, 17 червня, грецькі протестувальники вступили в сутички зі спецпідрозділами поліції. В свою чергу правоохоронці застосували проти активістів сльозогінний газ.

Медслужби повідомили про кількох постраждалих в ході протистояння. Зокрема, за допомогою до медиків звернувся чоловік, що скаржився на проблеми з диханням та жінка, що отримала удар по голові каменем.

У акції протесту взяло участь близько 500 демонстрантів, що крокували вулицями розмахуючи прапорами Греції. Метою активістів було місце проведення царемонії підписання історичної угоди про перейменування Македонії, що проходила біля озера Преспе.

Планам протистувальників зашкодила поліція. Людей оточили загони спецпризначенців неподалік села Пісодері, що знаходиться на відстані 25 кілометрів від місця підписання угоди.

Правоохоронці перекрили дорогу, що веде до озера в той час, як спецназ почав кидати у натовп шумові гранати та пускати сльозогінний газ.

Дивіться відео: Сутички грецьких протестувальників та поліції після перейменування Македонії

Нагадаємо, що 17 червня, Греція і Македонія підписали історичну угоду про про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія. Підписання угоди покладе край 27-річній суперечці між двома країнами. Європейський Союз, ООН та НАТО привітали угоду.

Теги: Греція Македонія Сутички протести
Джерело: 24 Канал
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