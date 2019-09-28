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      В Греции загорелся паром, эвакуировали более 500 человек: фото, видео

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      В Греции загорелся паром
      В Греции загорелся паром / kathimerini.gr

      В Греции у порта Игуменица произошел масштабный пожар на пароме. В результате инцидента эвакуировали 538 пассажиров.

      Возгорание случилось в 4 гараже, загорелись 2 грузовых автомобиля, пишет Kathimerini.

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      Пожар вспыхнул сразу после выхода парома из порта. Судно вернулось и началась эвакуация 538 пассажиров.

      пожежа греція пором
      Паром вернулся в порт

      Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа. Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.

      Эвакуация завершилась без проблем, пожарные уже взяли пожар под контроль.

      Заметим, что паром Olympic Champion был построен в 2000 году и имеет общую длину 204 метра и ширину 26,13 метра.

      В Греции загорелся паром, эвакуировали более 500 человек: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Пожар Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Греция
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