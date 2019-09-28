В Греции загорелся паром, эвакуировали более 500 человек: фото, видео
В Греции у порта Игуменица произошел масштабный пожар на пароме. В результате инцидента эвакуировали 538 пассажиров.
Возгорание случилось в 4 гараже, загорелись 2 грузовых автомобиля, пишет Kathimerini.
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Пожар вспыхнул сразу после выхода парома из порта. Судно вернулось и началась эвакуация 538 пассажиров.
Паром вернулся в порт
Вместе с пассажирами эвакуировали и большую часть экипажа. Двух людей с проблемами дыхательных путей доставили в больницу.
Эвакуация завершилась без проблем, пожарные уже взяли пожар под контроль.
Заметим, что паром Olympic Champion был построен в 2000 году и имеет общую длину 204 метра и ширину 26,13 метра.
В Греции загорелся паром, эвакуировали более 500 человек: видео
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