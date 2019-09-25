В Норвегии загорелся российский корабль: есть пострадавшие

В порту города Тромсе, на севере Норвегии, загорелся российский траулер "Бухта Наездник". На борту судна горят веревки, масло и пластиковые материалы.

Пожар вспыхнул на борту траулера, который прибыл в порт "Бревик" (Тромсе, Норвегия), около 11:00 25 сентября, сообщили норвежские правоохранители в Twitter.

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27 членов экипажа отправили в больницу для медобследования относительно возможного вдыхания дыма. Траулер отбуксировали от порта для тушения пожара.

Отметим, что корабль "Бухта Наездник" построили в 1991 году. Он принадлежит Мурманскому флоту РФ.

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Что известно об отношениях России и Норвегии?

Власти Норвегии заявили, что Россия все чаще проводит свои военные учения вблизи границ западных стран. В этот раз РФ планирует провести военные учения в Арктике недалеко от норвежских городов Нордланд и Тромсе.



В Министерстве обороны Норвегии военные учения РФ назвали тревожным признаком все более агрессивного поведения северного соседа.



С марта 2019 года Норвегия обвинила Россию в блокировании сигнала GPS во время масштабных учений НАТО. В Осло заявили, что глушение сигнала подвергает риску гражданские и военные самолеты в регионе. Россию также обвинили в блокировании сигнала во время учений нато Trident Juncture, которые проводились в Норвегии в октябре и ноябре 2018 года. Москва отрицала свою причастность.