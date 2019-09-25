У Норвегії загорівся російський корабель: є постраждалі

У порту міста Тромсе, що на півночі Норвегії, загорівся російський траулер "Бухта Наездник". На борту судна горять мотузки, масло і пластикові матеріали.

Пожежа спалахнула на борту траулера, який прибув до порту "Бревік" (Тромсе, Норвегія), близько 11:00 25 вересня, повідомили норвезькі правоохоронці у Twitter.

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27 членів екіпажу відправили у лікарню для медобстеження щодо можливого вдихання диму. Траулер відбуксирували від порту для гасіння пожежі.

Відзначимо, що корабель "Бухта Наездник" побудовали у 1991 році. Він належить Мурманському флоту РФ.

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Що відомо про стосунки Росії та Норвегії?Влада Норвегії заявила, що Росія все частіше проводить свої військові навчання поблизу кордонів західних країн. Цього разу РФ планує провести військові навчання в Арктиці недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.



У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда.



З березня 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику цивільні й військові літаки у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, які проводилися в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. Москва заперечувала свою причетність.