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      У Норвегії загорівся російський корабель: є постраждалі

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      Пожежа на російському кораблі в Норвегії
      Пожежа на російському кораблі в Норвегії / Nordlys

      У порту міста Тромсе, що на півночі Норвегії, загорівся російський траулер "Бухта Наездник". На борту судна горять мотузки, масло і пластикові матеріали.

      Пожежа спалахнула на борту траулера, який прибув до порту "Бревік" (Тромсе, Норвегія), близько 11:00 25 вересня, повідомили норвезькі правоохоронці у Twitter.

      Це цікаво: Росія розмістила ракетну систему "Бал" за 35 кілометрів від Норвегії

      27 членів екіпажу відправили у лікарню для медобстеження щодо можливого вдихання диму. Траулер відбуксирували від порту для гасіння пожежі.

      Відзначимо, що корабель "Бухта Наездник" побудовали у 1991 році. Він належить Мурманському флоту РФ.

      Важливо: У Норвегії висловили занепокоєння поведінкою Росії поблизу своїх кордонів

      Що відомо про стосунки Росії та Норвегії?Влада Норвегії заявила, що Росія все частіше проводить свої військові навчання поблизу кордонів західних країн. Цього разу РФ планує провести військові навчання в Арктиці недалеко від норвезьких міст Нордланд і Тромсе.

      У Міністерстві оборони Норвегії військові навчання РФ назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда.

      З березня 2019 року Норвегія звинуватила Росію у блокуванні сигналу GPS під час масштабних навчань НАТО. В Осло заявили, що глушіння сигналу піддає ризику цивільні й військові літаки у регіоні. Росію також звинуватили у блокуванні сигналу під час навчань альянсу Trident Juncture, які проводилися в Норвегії у жовтні й листопаді 2018 року. Москва заперечувала свою причетність.

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      Теги: Норвегія Пожежа Новини Росії
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