У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: фото, відео

У Греції біля порту Ігуменіца сталася масштабна пожежа на поромі. Унаслідок інциденту евакуювали 538 пасажирів.

Загоряння трапилося в 4 гаражі, загорілися 2 вантажні автомобілі, пише Kathimerini.

Читайте також: У Норвегії після займання затонуло судно з Росії

Пожежа спалахнула відразу після виходу порома з порту. Судно повернулося і почалася евакуація 538 пасажирів.



Пором повернувся в порт

Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.

Евакуація завершилася без проблем, пожежники вже взяли пожежу під контроль.

Зауважимо, що пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.

У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: відео