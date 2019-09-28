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      У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: фото, відео

      32 Читать новость на русском
      У Греції загорівся пором
      У Греції загорівся пором / kathimerini.gr

      У Греції біля порту Ігуменіца сталася масштабна пожежа на поромі. Унаслідок інциденту евакуювали 538 пасажирів.

      Загоряння трапилося в 4 гаражі, загорілися 2 вантажні автомобілі, пише Kathimerini.

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      Пожежа спалахнула відразу після виходу порома з порту. Судно повернулося і почалася евакуація 538 пасажирів.

      пожежа греція пором
      Пором повернувся в порт

      Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.

      Евакуація завершилася без проблем, пожежники вже взяли пожежу під контроль.

      Зауважимо, що пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.

      У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: відео

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Надзвичайні ситуації Греція Водний транспорт
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