У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: фото, відео
У Греції біля порту Ігуменіца сталася масштабна пожежа на поромі. Унаслідок інциденту евакуювали 538 пасажирів.
Загоряння трапилося в 4 гаражі, загорілися 2 вантажні автомобілі, пише Kathimerini.
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Пожежа спалахнула відразу після виходу порома з порту. Судно повернулося і почалася евакуація 538 пасажирів.
Пором повернувся в порт
Разом з пасажирами евакуювали і більшу частину екіпажу. Двох людей з проблемами дихальних шляхів доставили до лікарні.
Евакуація завершилася без проблем, пожежники вже взяли пожежу під контроль.
Зауважимо, що пором Olympic Champion був побудований в 2000 році і має загальну довжину 204 метри і ширину 26,13 метра.
У Греції загорівся пором, евакуювали понад 500 людей: відео
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