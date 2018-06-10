В Грузии из выброшенных на помойку яиц вылупились тысячи цыплят: смешное видео

В Грузии жители города Марнеули обнаружили на местной мусорной свалке тысячи цыплят. Птицы вылупились из выброшенных яиц, которые считались испорченными и были вывезены с местной птицефабрики.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам мэра Марнеули Темура Абазова, многие жители города забрали цыплят к себе домой.

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"Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят.", – пояснил Абазов.

Смотрите смешное видео с цыплятами, которые вылупились из якобы испорченных яиц: