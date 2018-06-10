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У Грузії з викинутих на смітник яєць вилупилися тисячі курчат: кумедне відео

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У Грузії тисячі курчат вилупилися з викинутих на смітник яєць
У Грузії тисячі курчат вилупилися з викинутих на смітник яєць / Ілюстративне фото

У Грузії жителі міста Марнеулі виявили на місцевому сміттєзвалищі тисячі курчат. Птахи вилупилися з викинутих яєць, які вважалися зіпсованими і були привезені з місцевої птахофабрики.

Про це повідомляє "Интерфакс".

За словами мера Марнеулі Темура Абазова, багато жителів міста забрали курчат до себе додому.

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"Наскільки мені відомо, яйця вважали зіпсованими і викинули на таке місце, де каміння і постійне тепло. Ці яйця виявилися в таких умовах, наче їх висиджувала курка і відповідно, вилупилося багато курчат", – пояснив Абазов.

Дивіться кумедне відео з курчатами, які вилупилися з нібито зіпсованих яєць:

 

Теги: світ тварин Курйозні новини Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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