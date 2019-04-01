В Грузии официально запретили полиэтиленовые пакеты

В Грузии запретили производство, импорт и продажу любых одноразовых пакетов, сделанных из полимеров. Обошли ограничения пока биоразлагаемые сумки и бумажные.

Соответствующий законопроект приняли еще в октябре 2018 года. Однако в силу он вступил только через шесть месяцев – 1 апреля 2019 года, пишет "Настоящее время".

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За нарушение закона предпринимателям придется заплатить штраф около 200 долларов, а товар, завернутый в полиэтилен, конфискуют. Если бизнесмен на неэкологичном деле попадется во второй раз, то и штраф увеличат вдвое.

Экологи заявляют, что грузинские власти с постановлением опоздали. По словам активистов, ситуация в стране с пластиком и полиэтиленовыми пакетами, которые "разгуливают" по городам, значительно ухудшилась. А ситуацию от катастрофы спасало разве что то, что в Грузии появилось несколько предприятий, которые собирают и перерабатывают пластиковые отходы. Но как бы там ни было – инициативе рады.

Пластик загрязняет почву, воду. Страдают не только люди, но и животные. Сколько было случаев, когда скот съедал на пастбищах вместе с травой полиэтиленовые пакеты и погибал,

– отметил эколог Нино Чхобадзе.

Биоразлагаемые пакеты из кукурузных и пшеничных волокон пока не запретили. Разлагаются они от трех месяцев до двух лет.

С 1 января 2019 года и в Молдове вступил в силу подобный запрет. Только касается он продаж и использования пластиковых пакетов толщиной 50 микрон и больше.

В Украине тоже предлагали ограничить использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий документ зарегистрировали на сайте парламента 28 января, а его авторами стали около 50 депутатов. Но 20 февраля проект отозвали.

По данным ООН, ежегодно люди используют до пяти триллионов пластиковых пакетов, ежеминутно – около 10 миллионов таких пакетов.



Сколько времени разлагаются различные виды мусора