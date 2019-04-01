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      В Грузии официально запретили полиэтиленовые пакеты

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      Одноразовые полиэтиленовые пакеты запретили в Грузии
      Одноразовые полиэтиленовые пакеты запретили в Грузии / lady.tochka.net

      В Грузии запретили производство, импорт и продажу любых одноразовых пакетов, сделанных из полимеров. Обошли ограничения пока биоразлагаемые сумки и бумажные.

      Соответствующий законопроект приняли еще в октябре 2018 года. Однако в силу он вступил только через шесть месяцев – 1 апреля 2019 года, пишет "Настоящее время".

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      За нарушение закона предпринимателям придется заплатить штраф около 200 долларов, а товар, завернутый в полиэтилен, конфискуют. Если бизнесмен на неэкологичном деле попадется во второй раз, то и штраф увеличат вдвое.

      Экологи заявляют, что грузинские власти с постановлением опоздали. По словам активистов, ситуация в стране с пластиком и полиэтиленовыми пакетами, которые "разгуливают" по городам, значительно ухудшилась. А ситуацию от катастрофы спасало разве что то, что в Грузии появилось несколько предприятий, которые собирают и перерабатывают пластиковые отходы. Но как бы там ни было – инициативе рады.

      Пластик загрязняет почву, воду. Страдают не только люди, но и животные. Сколько было случаев, когда скот съедал на пастбищах вместе с травой полиэтиленовые пакеты и погибал,
      – отметил эколог Нино Чхобадзе.

      Биоразлагаемые пакеты из кукурузных и пшеничных волокон пока не запретили. Разлагаются они от трех месяцев до двух лет.

      С 1 января 2019 года и в Молдове вступил в силу подобный запрет. Только касается он продаж и использования пластиковых пакетов толщиной 50 микрон и больше.

      В Украине тоже предлагали ограничить использование полиэтиленовых пакетов. Соответствующий документ зарегистрировали на сайте парламента 28 января, а его авторами стали около 50 депутатов. Но 20 февраля проект отозвали.

      По данным ООН, ежегодно люди используют до пяти триллионов пластиковых пакетов, ежеминутно – около 10 миллионов таких пакетов.


      Сколько времени разлагаются различные виды мусора

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      Теги: Новости Грузии Экология
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