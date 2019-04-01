У Грузії офіційно заборонили поліетиленові пакети

У Грузії заборонили виробництво, імпорт і продаж будь-яких одноразових пакетів, зроблених з полімерів. Оминули обмеження наразі біорозкладні торбинки і паперові.

Відповідний законопроект ухвалили ще у жовтні 2018 року. Проте чинності він набув тільки за шість місяців – 1 квітня 2019 року, пише "Настоящее время".

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За порушення закону підприємцям доведеться заплатити штраф близько 200 доларів, а товар, загорнутий у поліетилен, конфіскують. Якщо бізнесмени на неекологічній справі попадуться вдруге, то і штраф збільшать вдвічі.

Екологи заявляють, що грузинська влада із ухвалою спізнилась. За словами активістів, ситуація у країні із пластиком та поліетиленовими пакетами, що "розгулюють" містами, значно погіршилась. А ситуацію від катастрофи рятувало хіба те, що у Грузії з'явилось кілька підприємств, які збирають і переробляють пластикові відходи. Та як би там не було – ініціативі раді.

Пластик забруднює ґрунт, воду. Страждають не тільки люди, але і тварини. Скільки було випадків, коли худоба з'їдала на пасовищах разом з травою поліетиленові пакети і гинула, – зазначив еколог Ніно Чхобадзе.

Біорозкладні пакети з кукурудзяних і пшеничних волокон наразі не заборонили. Розкладаються вони від трьох місяців до двох років.

З 1 січня 2019 року і у Молдові набула чинності подібна заборона. Тільки стосується вона продажу та використання пластикових пакетів завтовшки 50 мікронів та більше.

В Україні теж пропонували обмежити використання поліетиленових пакетів. Відповідний документ зареєстрували на сайті парламенту 28 січня, а його авторами стали близько 50 депутатів. Але 20 лютого проект відкликали.

За даними ООН, щороку люди використовують до п'яти трильйонів пластикових пакетів, щохвилини – близько 10 мільйонів таких пакетів.



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