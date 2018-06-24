В Грузии согласовали сокращение количества министров в правительстве

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и правящая партия "Грузинская мечта" достигли договоренности о реорганизации правительства. Об этом заявил глава парламента Грузии, исполнительный секретарь правящей партии Ираклий Кобахидзе.

Об этом сообщила "Грузия Online".

"Вместе с премьер-министром мы обсудили ключевые принципы реорганизации правительства. Мы договорились на уровне принципов и на этой основе премьер-министр представит свой план по реорганизации правительства", – отметил Кобахидзе.

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Как заявил представитель парламентского большинства Георгий Гачечиладзе, стороны договорились, что в стране будет сокращено количество министерств.

По его словам, дискуссия касалась реорганизации. Окончательно договорились, что останется 11 министерств. На таком этапе объединится образование, культура и спорт. Весь строительный сектор, все, что связано с ускоренным развитием – строительство школ, тюрем, жилья для беженцев, все это войдет в министерство инфраструктуры.

Министерство примирения объединится с министерством по делам беженцев, некоторые службы, связанные с медицинским обслуживанием, перейдут в здравоохранение. При этом основная политическая функция этих министерств будет связана с восстановлением территориальной целостности и международными отношениями,

– резюмировал Гачечиладзе.

Напомним, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили подал в отставку. Отставка главы правительства согласно Конституции Грузии означает отставку всего Кабинета министров.