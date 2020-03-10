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      В Грузии трое мужчин похитили невесту: теперь их будут судить

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      В Грузии 29-летний мужчина вместе с друзьями похитил жительницу Ниноцминдского муниципалитета. Девушка на 10 лет его моложе, мужчина выбрал ее, потому что хотел жениться.

      После того, как девушку силой посадили в автомобиль, ее повезли в сторону Цалкского муниципалитета, передает"Кавказкий узел".

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      К счастью, злоумышленников уже задержали, против них открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы. Теперь им грозит от 7 до 10 лет за решеткой.

      Что известно об обряде похищения невесты?
      Практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространена на Кавказе, в Киргизии, Казахстане, Эфиопии и тому подобное. Сейчас в большинстве стран мира этот обряд считается преступлением, а не законным видом брака.

      Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не приходится платить родителям невесты калым.

      Теперь самой частой причиной похищений являются экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы съэкономить на свадебных обрядах.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Похищение Новости Грузии
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