В Грузии трое мужчин похитили невесту: теперь их будут судить
В Грузии 29-летний мужчина вместе с друзьями похитил жительницу Ниноцминдского муниципалитета. Девушка на 10 лет его моложе, мужчина выбрал ее, потому что хотел жениться.
После того, как девушку силой посадили в автомобиль, ее повезли в сторону Цалкского муниципалитета, передает"Кавказкий узел".
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К счастью, злоумышленников уже задержали, против них открыли уголовное производство по статье о незаконном лишении свободы. Теперь им грозит от 7 до 10 лет за решеткой.
Что известно об обряде похищения невесты?
Практика похищения невест и насильственной женитьбы, распространена на Кавказе, в Киргизии, Казахстане, Эфиопии и тому подобное. Сейчас в большинстве стран мира этот обряд считается преступлением, а не законным видом брака.
Выгода похищения невесты для жениха заключается в том, что в этом случае ему не приходится платить родителям невесты калым.
Теперь самой частой причиной похищений являются экономические трудности: родственники девушки и парня могут договориться о похищении, чтобы съэкономить на свадебных обрядах.