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      У Грузії троє чоловіків викрали наречену: тепер їх судитимуть

      - Читать новость на русском
      Викрадення нареченої / Ілюстративне фото / livekavkaz.ru

      У Грузії 29-річний чоловік разом із друзями викрав жительку Ніноцміндського муніципалітету. Дівчина на 10 років від нього молодша, чоловік вибрав її, бо хотів одружитися.

      Після того, як дівчину силою посадили в автомобіль, її повезли у сторону Цалкського муніципалітету, передає "Кавказкий узел".

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      На щастя, зловмисників вже затримали, проти них відкрили кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі. Тепер їм загрожує від 7 до 10 років за ґратами.

      Що відомо про обряд викрадення нареченої? Практика викрадення наречених і насильницького одруження поширена на Кавказі, в Киргизії, Казахстані, Ефіопії тощо. Зараз у більшості країн світу цей обряд вважається злочином, а не законним видом шлюбу.

      Вигода викрадення нареченої для нареченого полягає в тому, що у цьому випадку йому не доводиться платити батькам нареченої калим.

      Тепер найчастішою причиною викрадень є економічні труднощі: родичі дівчини і хлопця можуть домовитися про викрадення, щоб заощадити на весільних обрядах.

      Поїзд "Львів – Москва" закидали камінням
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Викрадення Новини Грузії
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