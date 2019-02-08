В Грузию без загранпаспорта: когда начнет действовать межправительственное соглашение

Украинцы смогут путешествовать в Грузию на основании внутренних паспортов в форме ID-карт. Сделать это граждане смогут уже в начале следующего месяца – с 1 марта 2019 года.

Именно с марта вступает в силу российско-грузинское межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований, передают в Министерстве иностранных дел Украины.

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В дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки ID, содержащих бесконтактный электронный носитель,

– отмечают в ведомстве.

Так, граждане Украины и Грузии, согласно соглашению, смогут находиться на территории государства другой стороны без виз в течение 90 дней ежегодно.

Соглашение, которое позволяет гражданам обеих стран ездить без виз по внутренним ID-карточкам, Украина и Грузия подписали в октябре 2018 года.

Что такое ID-карта? Новая форма внутреннего паспорта с бесконтактным электронным носителем. Для тех, кому нет 18 лет, ее оформляют сроком на 4 года, а вот гражданам, которые достигли совершеннолетия, такую карточку обновляют каждые 10 лет.



В ID-карточку вносят следующую информацию: название государства, название документа, имя с латинской транслитерацией, пол, дату рождения, уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре, номер документа, дату его выдачи вместе с окончанием срока действия, код уполномоченного субъекта, который выдал паспорт, место рождения, оцифрованное изображение лица и подпись владельца карточки.