У Грузію без закордонного паспорта: коли почне діяти міжурядова угода

Українці зможуть мандрувати до Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карток. Зробити це громадяни зможуть вже від початку наступного місяця – з 1 березня 2019 року.

Саме з березня набирає чинності українсько-грузинська міжурядова угода про взаємне скасування візових вимог, передають у Міністерстві закордонних справ України.

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На додаток до існуючого безвізу запроваджуються взаємні поїздки громадян України та Грузії на підставі внутрішніх паспортів у формі картки ID, що містять безконтактний електронний носій,

– зазначають у відомстві.

Так, громадяни України та Грузії, відповідно до угоди, зможуть перебувати на території держави іншої сторони без віз протягом 90 днів щороку.

Угоду, яка дозволяє громадянам обох країн їздити без віз за внутрішніми ID-картками, Україна та Грузія підписали у жовтні 2018 року.

Що таке ID-картка? Нова форма внутрішнього паспорта з безконтактним електронним носієм. Для тих, кому немає 18 років, її оформлюють терміном на 4 роки, а ось громадянам, які досягли повноліття, таку картку оновлюють кожні 10 років.



В ID-картку вносять таку інформацію: назву держави, назву документа, ім’я з латинською транслітерацією, стать, дату народження, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, номер самого документа, дату його видачі разом із закінченням терміну дії, код уповноваженого суб’єкта, який видав паспорт, місце народження, оцифроване зображення обличчя і підпис власника картки.