В Грузию прибыло 5 военных кораблей НАТО: впечатляющие фото и видео

В грузинский порт Батуми прибыло 5 военных кораблей НАТО. Они останутся там до 5 ноября для проведения совместных учений с представителями Береговой охраны Грузии.

Об этом информируют "Новости-Грузия".

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В составе группы немецкий флагманский корабль Rhein, турецкий саперный фрегат Erdemli, корабль Stibar ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский тральщик Turia. Командует этой группой Альянса капитан II ранга Франк Магински.



Корабли НАТО прибыли в Батуми

Корабли НАТО прибыли в Батуми

Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлен обмен персоналом и совместные учения,

– сообщили в пресс-службе аджарского правительства.

Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

В Батуми встретили военные корабли НАТО:

Что такое НАТО?Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. Сегодня членами НАТО являются 29 стран.