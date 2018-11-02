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      В Грузию прибыло 5 военных кораблей НАТО: впечатляющие фото и видео

      57 Читати новину українською
      Корабли НАТО прибыли в Грузию
      Корабли НАТО прибыли в Грузию / фото из свободных источников

      В грузинский порт Батуми прибыло 5 военных кораблей НАТО. Они останутся там до 5 ноября для проведения совместных учений с представителями Береговой охраны Грузии.

      Об этом информируют "Новости-Грузия".

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      В составе группы немецкий флагманский корабль Rhein, турецкий саперный фрегат Erdemli, корабль Stibar ВМС Болгарии, румынский минный корабль Lieutenant Dimitrie Nicolescu и испанский тральщик Turia. Командует этой группой Альянса капитан II ранга Франк Магински.


      Корабли НАТО прибыли в Батуми
      Корабли НАТО прибыли в Батуми

      Корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО останутся в Батуми до 5 ноября. Они проведут совместные учения вместе с представителями Береговой охраны Грузии, в ходе которых будет осуществлен обмен персоналом и совместные учения,
      – сообщили в пресс-службе аджарского правительства.

      Целью указанных мероприятий является повышение взаимодействия и совместимости морских сил Грузии, альянса и стран-партнеров.

      В Батуми встретили военные корабли НАТО:

      Что такое НАТО?Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиты от нее. Сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости политики Водный транспорт НАТО Новости Грузии
      Источник: 24 Канал
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