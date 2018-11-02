До Грузії прибули 5 військових кораблів НАТО: вражаючі фото та відео

До грузинського порту Батумі прибули 5 військових кораблів НАТО. Вони залишаться там до 5 листопада для проведення спільних навчань із представниками Берегової охорони Грузії.

Про це інформують "Новости-Грузия".

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У складі групи німецький флагманський корабель Rhein, турецький саперний фрегат Erdemli, корабель Stibar ВМС Болгарії, румунський мінний корабель Lieutenant Dimitrie Nicolescu і іспанська тральщик Turia. Командує цією групою Альянсу капітан II рангу Франк Магінскі.



Кораблі НАТО прибули до Батумі

Кораблі НАТО прибули до Батумі

Кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО залишаться в Батумі до 5 листопада. Вони проведуть спільні навчання разом з представниками Берегової охорони Грузії, в ході яких буде здійснено обмін персоналом та спільні навчання,

– повідомили в прес-службі аджарського уряду.

Метою зазначених заходів є підвищення взаємодії і сумісності морських сил Грузії, альянсу і країн-партнерів.

У Батумі зустріли військові кораблі НАТО:

Що таке НАТО?Військово-політичний блок, який об'єднує більшість країн Європи, США і Канади. Це "трансатлантичний форум" для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів, включаючи події, здатні поставити під загрозу їхню безпеку. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії щодо території будь-якої держави-члена НАТО або захисту від неї. На сьогодні членами НАТО є 29 країн.