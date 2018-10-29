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      В России пригрозили оборонительным поясом вблизи Черного моря в случае вступления Украины в НАТО

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      Российский МИД угрожает из-за вероятного вступления Украины в НАТО
      Российский МИД угрожает из-за вероятного вступления Украины в НАТО / Фото из открытых источников

      В российском МИД заявили, что в случае вступления Грузии и Украины в НАТО, им придется разместить оборонительный пояс вблизи Сочи.

      Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин в комментарии "Российской газете".

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      Что будет, если Украина и Грузия вступят в НАТО? Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. Это неизбежно,
      – подчеркнул дипломат.

      По его словам, в качестве ответа России придется выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи.

      Также в России видят угрозу усиления взаимодействия между ЕС и Североатлантическим Альянсом.

      "Мы ранее говорили, что расширение НАТО для нас приносит огромный политический вред, но при этом мы не говорили о Евросоюзе. Теперь мы будем внимательно следить за позицией и эволюцией Евросоюза. Если мы почувствуем, что в нынешней нарастающей взаимодействия между НАТО и Евросоюзом появляются угрожающие для нас элементы, то мы будем вынуждены на это отвечать и корректировать свою позицию", – добавил Келин.

      Что такое НАТО?
      Военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канады. Это "трансатлантический форум" для проведения странами-союзниками консультаций по любым вопросам, затрагивающим жизненно важные интересы его членов, включая события, способные поставить под угрозу их безопасность. Одной из целей НАТО является обеспечение сдерживания любой формы агрессии в отношении территории любого государства-члена НАТО или защиту от нее. На сегодня членами НАТО являются 29 стран.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Евросоюз НАТО
      Источник: 24 Канал
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