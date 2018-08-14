В Грузию с рабочим визитом приедет Ангела Меркель
23-24 августа в Грузию приедет Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках своего регионального турне.
Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Интерфакс".
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По его словам, визит Меркель в страны Южного Кавказа важен с позиции процессов, возникающих в регионе, а также вызовов.
"Визит в Грузию канцлера Германии крайне важен для нас. Этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство", – отметил Залкалиани.
Источник: 24 Канал
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