В Грузию с рабочим визитом приедет Ангела Меркель

23-24 августа в Грузию приедет Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках своего регионального турне.

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, сообщает "Интерфакс".

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По его словам, визит Меркель в страны Южного Кавказа важен с позиции процессов, возникающих в регионе, а также вызовов.



"Визит в Грузию канцлера Германии крайне важен для нас. Этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство", – отметил Залкалиани.