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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

До Грузії з робочим візитом приїде Ангела Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

23-24 серпня до Грузії приїде Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках свого регіонального турне.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє "Інтерфакс".

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За його словами, візит Меркель до країн Південного Кавказу важливий з позиції процесів, що виникають у регіоні, а також викликів.

"Візит до Грузії канцлера Німеччини вкрай важливий для нас. Цей високого рівня візит наголошує, що Німеччина твердо підтримує прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичний безпековий простір", – зазначив Залкаліані.

Теги: Новини політики Ангела Меркель Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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