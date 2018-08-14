До Грузії з робочим візитом приїде Ангела Меркель

23-24 серпня до Грузії приїде Канцлер Німеччини Ангела Меркель у рамках свого регіонального турне.

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, повідомляє "Інтерфакс".

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За його словами, візит Меркель до країн Південного Кавказу важливий з позиції процесів, що виникають у регіоні, а також викликів.

"Візит до Грузії канцлера Німеччини вкрай важливий для нас. Цей високого рівня візит наголошує, що Німеччина твердо підтримує прагнення Грузії інтегруватися в євроатлантичний безпековий простір", – зазначив Залкаліані.