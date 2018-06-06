В Гватемале произошло второе извержение вулкана, возросло число жертв

В Гватемале из-за нового извержения вулкана Фуэго, который является одним из самых активных в Центральной Америке, увеличилось количество погибших до 72 человек.

Об этом сообщает издание Reuters.

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"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела крупнейшее извержение за последние 40 лет", – говорится в сообщении.

В частности, последняя активность вулкана была зафиксирована на дальней стороне вулкана, с видом на побережье Тихого океана.

Guatemala volcano explodes again, evacuations ordered https://t.co/KtHOjyk02H — Reuters Top News (@Reuters) 5 июня 2018 г.

Напомним, недавно в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, который признан одним из самых сильных за последние годы. Всего от извержения пострадали 2 миллиона человек, и еще сотни считаются пропавшими без вести.