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В Гватемале произошло второе извержение вулкана, возросло число жертв

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В Гватемале произошло новое извержение вулкана
В Гватемале произошло новое извержение вулкана / Фото из Twitter

В Гватемале из-за нового извержения вулкана Фуэго, который является одним из самых активных в Центральной Америке, увеличилось количество погибших до 72 человек.

Об этом сообщает издание Reuters.

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"Национальное агентство по стихийным бедствиям начало эвакуацию и заявило, что из вулкана течет горячий газ и расплавленная скальная порода, которая в свое время произвела крупнейшее извержение за последние 40 лет", – говорится в сообщении.

В частности, последняя активность вулкана была зафиксирована на дальней стороне вулкана, с видом на побережье Тихого океана.

Напомним, недавно в Гватемале начал извергаться вулкан Фуэго, который признан одним из самых сильных за последние годы. Всего от извержения пострадали 2 миллиона человек, и еще сотни считаются пропавшими без вести.

Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия извержение вулкана
Источник: 24 Канал
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