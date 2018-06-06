У Гватемалі сталося друге виверження вулкана, зросла кількість жертв

У Гватемалі через нове виверження вулкана Фуего, який є одним із найактивніших у Центральній Америці, збільшилася кількість загиблих до 72 осіб.

Про це повідомляє видання Reuters.

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"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, остання активність вулкана була зафіксована на дальній стороні вулкана, з видом на узбережжі Тихого океану.

Guatemala volcano explodes again, evacuations ordered https://t.co/KtHOjyk02H — Reuters Top News (@Reuters) 5 июня 2018 г.

Нагадаємо, нещодавно у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, і ще сотні вважаються зниклими безвісти.