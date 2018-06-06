У Гватемалі сталося друге виверження вулкана, зросла кількість жертв
У Гватемалі через нове виверження вулкана Фуего, який є одним із найактивніших у Центральній Америці, збільшилася кількість загиблих до 72 осіб.
Про це повідомляє видання Reuters.
Читайте також: МЗС застерігає українців від поїздки в одну з країн Центральної Америки: названо причину
"Національне агентство із стихійних лих почало евакуацію і заявило, що з вулкана тече гарячий газ і розплавлена скельна порода, яка свого часу справила найбільше виверження за останні 40 років", – йдеться в повідомленні.
Зокрема, остання активність вулкана була зафіксована на дальній стороні вулкана, з видом на узбережжі Тихого океану.
Нагадаємо, нещодавно у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, яке визнано одним з найсильніших за останні роки. Загалом від виверження постраждали 2 мільйони людей, і ще сотні вважаються зниклими безвісти.