МЗС застерігає українців від поїздки в одну з країн Центральної Америки: названо причину

Міністерство закордонних справ радить українцям утриматися від поїздок у Гватемалу через виверження вулкану Фуего, через яке загинуло понад півсотні людей.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

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У зв’язку з виверженням вулкану Фуего, який розташований на відстані 40 кілометрів від столиці Гватемали, МЗС рекомендує громадянам України утриматись від відвідання зазначеного регіону, проявляти підвищену пильність та обережність під час відвідання Гватемали,

– йдеться у повідомленні.

Також у відомстві закликали українців відстежувати повідомлення місцевих служб щодо розвитку ситуації. Зокрема, варто бути пильними з розкладом руху авіаційного транспорту, який може зазнавати змін у зв’язку із припиненням роботи міжнародного аеропорту "Аурора" в столиці країни.

"У разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, рекомендуємо громадянам України невідкладно звертатися до Посольства України в Мексиканських Сполучених Штатах (до консульського округу якого входить Республіка Гватемала) за номером "гарячої лінії" (+52155) 1451-4776, адреса електронної пошти [email protected] або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected]", – додали в МЗС.

Нагадаємо, нещодавно у Гватемалі почав виверження вулкан Фуего, який є одним із найактивніших у Центральній Америці. Це вже його друге виверження за цей рік.